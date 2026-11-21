Regueira, Cristina Vázquez, Rosana Pérez y Oscar Insua Cedida

El BNG celebró este viernes un acto público en la Áncora Taberna de Laxe dentro de la campaña electoral del 29N. En el mismo, los nacionalistas hicieron un llamamiento a concentrar el voto gallego en la papeleta nacionalista "para que Galiza e Bergantiños gañen peso político en Madrid, para avanzar na conquista de dereitos sociais, como o acceso á vivenda a prezos xustos, e para loitar por unha vida digna para todos e todas".

En el mitin participaron Cristina Vázquez, suplente número 6 al Congreso por A Coruña y candidata a la alcaldía de Laxe; Oscar Insua, parlamentario del BNG por la Costa da Morte; Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña; y Rosana Pérez, diputada en el Parlamento gallego y número 2 al Congreso por A Coruña. Todos ellos señalaron la importancia de darle más fuerza al BNG en Madrid para ganar peso político y aseguraron que "cada voto al BNG es un voto menos para que llegue a gobernar en el Estado la derecha más reaccionaria".

Los representantes nacionalistas destacaron el trabajo realizado en los últimos años por el diputado y nuevamente cabeza de lista del BNG por A Coruña, Néstor Rego, y recordaron iniciativas suyas en el Congreso sobre la acumulación de arena en el puerto y en la playa de Laxe y sus consecuencias sobre el entorno del paseo marítimo, la evacuación de las aguas, el saneamiento y la operatividad portuaria.

En este sentido, indicaron que Rego reclamó al Gobierno central que coordinase con la Xunta y con el Ayuntamiento de Laxe la aprobación de un plan de regeneración de la playa para abordar la acumulación de arena en la parte occidental del arenal, además de recuperar el perfil originario en la zona baja del paseo marítimo, prevenir inundaciones y alcanzar una mejora medioambiental. Apuntaron, asimismo, que la problemática del puerto y de la playa de Laxe ya fue llevada al Congreso en las últimas dos décadas por los entonces diputados nacionalistas Carlos Aymerich y Francisco Jorquera.

Los nacionalistas manifestaron que si el BNG cuenta con más fuerza en el Congreso, Galiza y Bergantiños ganarán en la defensa del territorio, para dejar claro que la energía tiene que servir para crear riqueza en el país, y "no para ser una colonia energética de Madrid", además de frenar proyectos destructivos como la macroplanta de biogás en A Laracha o la megaminería.