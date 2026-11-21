El público abandona el Coliseum entre la lluvia tras la cancelación del concierto de Raphael Quintana

Raphael, posiblemente el cantante español más exitoso de todos los tiempos, no ha podido comenzar su concierto en el Coliseum de A Coruña. Justo a la hora programada para el recital, las 20.30 de la tarde, la megafonía anunciaba: “Sintiéndolo mucho, por una indisposición del artista no se podrá llevar a cabo el concierto”. Además, según interpretó parte del público, no habrá ocasión próxima de retomarlo, pues se instó a la devolución de las entradas.

Según fuentes próximas al evento, Raphael fue evacuado minutos antes del anuncio por una indisposición. A Coruña había sido la última cita antes de su accidente cardiovascular, el 17 de diciembre de 2024, y por eso muchos consideraban el Coliseum un lugar fetiche.

El artista había realizado con total normalidad la prueba de sonido, pero aproximadamente media hora antes del inicio del espectáculo se sintió indispuesto. Los servicios médicos, de forma coordinada con su doctor personal, examinaron al de Linares. Según fuentes cercanas, lo más preocupante fueron unas taquicardias, lo que fue determinante para su ingreso hospitalario en el Quirón. No obstante, Raphael salió por su propio pie del camerino.