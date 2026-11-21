Varios de los premiados, en la gala celebrada en Santiago Cedida

La Xunta acaba de premiar en la modalidad de Música del Xuventude Crea 2026 las piezas Nº 26, Daldea, 4.34, Non queda nah, Néboa y Non ten xeito, compuestas por Nicolás Hermida, Diego Nogueira y Sara Varela, jóvenes de los municipios pontevedreses de Lalín y Ponteareas y de la localidad coruñesa de Ponteceso, respectivamente.

De este modo, en la final de esta categoría, celebrada en la Cidade da Cultura de Santiago, resultaron ganadoras con el primer premio las creaciones musicales de Nicolás Hermida, Nº 26 y Daldea, que pueden encuadrarse en la nueva escena urbana gallega con profundo arraigo en lo artesano y en los sonidos de raíz gallega.

Mientras, el segundo galardón del Xuventude Crea 2026 distinguió las piezas de Diego Nogueira, natural de Ponteareas, que llevan por título 4.34 y Non queda nah. Se trata de dos composiciones que, según su propio autor, reflejan su búsqueda de nuevas sonoridades y de construir una identidad artística propia. De este modo, la primera se basa en la exploración de la polirritmia y en el contraste y la interacción instrumental. Por su parte, la segunda fusiona elementos de la música tradicional gallega y del flamenco en un contexto jazzístico.

Finalmente, el tercer premio fue para Sara Varela, de Ponteceso, con Néboa, una pieza en la que aborda la desconexión íntima con personas que siguen estando presentes físicamente en las relaciones cotidianas, y con Non ten xeito, donde ahonda en las posibilidades del amor a distancia.

Cabe recordar que la modalidad de Música es una de las 15 especialidades que componen la convocatoria del Xuventude Crea 2026, que sigue consolidando su interés entre la juventud gallega con cerca de medio millar de personas inscritas este año y que celebrará la gala cuando terminen todas las finales de las diferentes categorías.

La iniciativa llega este año a su decimoséptima edición siendo un programa consolidado y con prestigio en el ámbito cultural y artístico gallego, en el que ya participaron cerca de 6.000 jóvenes, con 4.000 obras y proyectos creativos y en el que se repartieron cerca de 700 premios por un importe total superior al millón de euros y 89 menciones de honor.