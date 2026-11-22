Úna pasada actividad del programa Meniñeiro Cedida

El Concello de Cabana abre este lunes el plazo de preinscripción para participar en el programa Meniñeiro Nadal 2026. La iniciativa busca facilitar la conciliación familiar durante las vacaciones de Navidad, cuando los niños y niñas no tienen clase, con una programación de actividades lúdicas y educativas.

En el programa pueden participar menores de 3 a 12 años escolarizados en educación infantil y primaria. Las actividades se desarrollarán en la Casa da Cultura los días 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre y 4 de enero, en horario de 10:00 a 14:00 horas.

El alcalde, José Muíño, destacó que el Meniñeiro Nadal “da respuesta a una necesidad real de las familias, que en estas fechas siguen trabajando mientras sus hijos e hijas están de vacaciones”. En este sentido, subrayó que “programas como este, que ya funcionan con éxito en el verano, ayudan a que vivir en el rural sea compatible con el trabajo y con la vida familiar”.

El programa cuenta con financiación de la Consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta y del Ministerio de Igualdad, a través del Plan Corresponsables.

El plazo de preinscripción permanecerá abierto desde las 9:00 horas del 23 de noviembre hasta las 14:00 horas del 27 de noviembre de 2026. Las solicitudes podrán formalizarse de manera telemática a través de la página web municipal. Las personas que tengan dificultades de acceso a internet podrán hacer el trámite de forma presencial en las dependencias del Concello, de 9:00 a 14:00 horas. Para más información, se puede consultar con la educadora familiar.