El PP, repartiendo propaganda electoral y conversando con los vendedores de la feria de Carballo el pasado jueves PP Carballo

Las ferias se convierten una vez más en uno de los escenarios preferidos por los partidos políticos para acercarse al ciudadano y pedirle el voto para sus respectivos candidatos. Este tipo de encuentros permiten conocer el pulso de la calle y dialogar cara a cara con los votantes.

Este fin de semana la los diferentes partidos han llevado su campaña para el 29N a los feriales de Carballo (a donde regresarán el próximo jueves) y Cee.

"As eleccións gáñanse na rúa, falando coa xente, dando a cara e defendendo un proxecto de futuro", señala el PP carballés, que el pasado jueves contó en la feria con la visita de la candidata al Senado Marta González Vázquez.

El BNG carballés, a su vez, señala en sus redes que le gusta vivir la campaña compartiendo actos con la militancia de toda la comarca, "escoitando o que preocupa á xente e falando das propostas que levamos ao Congreso".

Carpa informativa del BNG carballés, este domingo en la feria carballesa BNG

La feria de Paiosaco (A Laracha) ya fue el pasado fin de semana uno de los escenarios destacados de la campaña para todos los partidos. "Compartimos a mañá escoitando á veciñanza e apoiando o produto local", señalaba el PSOE larachés.