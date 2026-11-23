Autobuses en la estación de Carballo EC

La demanda de un servicio de autobús directo entre Carballo y el área hospitalaria de A Coruña suma nuevos apoyos; el último, el respaldo del pleno municipal de Ponteceso a una moción de apoyo al mismo, que fue aprobada con respaldo mayoritario y una abstención en el gobierno local.

Lo que comenzó como una demanda de los profesionales sanitarios de la comarca, que tienen dificultades para desplazarse a sus puestos de trabajo en los hospitales de A Coruña, está convirtiéndose en una reclamación colectiva con cada vez más apoyo social e institucional. La petición del servicio no se limita a los sanitarios, sino también a los vecinos que necesitan desplazarse hasta A Coruña para recibir atención sanitaria.

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El movimiento reivindicativo también consiguió llegar a las instituciones europeas. La demanda se trasladó al Portal de Peticiones del Parlamento Europeo, donde la propuesta fue admitida a trámite, abriendo así una nueva vía institucional para reclamar una solución al problema.

La llegada de la petición a Europa "supone un hito importante" para la plataforma promotora de la misma. "La iniciativa busca que se tengan en cuenta cuestiones como la igualdad de acceso a los servicios públicos, la movilidad sostenible y las dificultades de desplazamiento de las personas trabajadoras y usuarias del sistema sanitario", apuntan desde la plataforma.

La reivindicación cuenta con el respaldo de alrededor de 300 personas de diferentes municipios de la comarca y ya fue trasladada a distintas administraciones, además de protagonizar iniciativas en el Parlamento de Galicia y en varias corporaciones municipales.

Desde la plataforma señalan que defienden la creación de una conexión directa entre Carballo y el área hospitalaria de A Coruña, con servicio a los centros hospitalarios de referencia, como el CHUAC, el Materno Infantil y el Hospital de Oza. El objetivo es adaptar los horarios del transporte público a los turnos laborales del personal sanitario, especialmente a las entradas y salidas de los turnos de mañana y tarde, pero también facilitar los desplazamientos de los pacientes y familiares.

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"En la actualidad, muchos profesionales se ven obligados a utilizar el vehículo particular, asumir los costes de los peajes y del combustible o combinar diferentes medios de transporte, con un importante incremento del tiempo necesario para acudir al trabajo", señala la plataforma.

En las últimas semanas también se mantuvieron contactos con la empresa concesionaria y con la Administración autonómica para estudiar posibles alternativas de transporte.