Cáritas es una de las entidades que prestan ayuda en la comarca EC

Numerosas familias de la Costa da Morte dependen de las ayudas sociales para poder subsistir, además del importante apoyo que reciben de entidades solidarias como Cáritas o Cruz Roja. Las prestaciones económicas de las diferentes administraciones son muchas veces el único ingreso de familias enteras con falta de recursos y cuyos miembros no consiguen un puesto de trabajo, muchos de los cuales son parados de larga duración.

La Xunta cuenta con dos programas de ayudas sociales: la Risga (Renta de Integración Social) y las AIS (Ayudas de Inclusión Social). Las cifras más recientes, correspondientes a 2025, apuntan que 199 vecinos de la Costa da Morte se beneficiaron de estas prestaciones, según datos del Instituto Galego de Estatística (IGE). Ello supone un descenso del 11,2% con respecto a 2024 (entonces se contabilizaron 224), una caída que llega después de dos años consecutivos de incremento.

Cabe destacar que hasta 2021 la Risga era la ayuda con más destinatarios, pero a partir de 2022 empezaron a tener más peso las AIS; actualmente suman 108 beneficiaros frente a 91 de la Risga.

Las AIS son prestaciones económicas no periódicas para posibilitar o reforzar los procesos de inclusión social de las personas o familias valoradas técnicamente en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla. Estos apoyos económicos se destinan a sufragar gastos extraordinarios y urgentes, previo informe favorable de los servicios sociales del Concello. Se trata de ayudas vinculadas al uso de la vivienda o la mejora de la habitabilidad, así como apoyos para el equipamiento de mobiliario básico del hogar; alimentación, vestido y ajuar doméstico; así como atención sanitaria y sociosanitaria no cubierta por la Seguridad Social.

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A su vez, la Risga es una prestación que tiene como objetivo conseguir progresivamente la autonomía e integración social y laboral. En este caso, va dirigida a personas en situación de car gas familiares no compartidas, que están en proceso de rehabilitación social, víctimas de violencia de género, personas con una discapacidad superior al 33%, entre otras.

Cabe destacar que Carballo aglutina más de la mitad de los beneficiarios de estas ayudas, con 109. Le siguen Cee, con 36, y Santa Comba, con 16. El resto se reparten con ocho en Vimianzo y otros tantos en Cerceda; seis en A Laracha; cinco en Camariñas; tres en Laxe; y uno en los casos de Coristanco, Malpica, Ponteceso, Corcubión, Fisterra, Muxía , Zas y Mazaricos.