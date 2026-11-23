Vista del lago de As Encrobas, en Meirama EC

La Xunta acaba de dar luz verde ambiental al proyecto de instalación de un sistema de almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías con una potencia de 4 MW con carga y descarga a la red, localizado en el municipio de Ordes.

Según se concluye en el informe de impacto ambiental (IIA) emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que publica este lunes el Diario Oficial de Galicia (DOG), no es previsible que el proyecto tenga efectos adversos significativos en el entorno, siempre que se cumpla con los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental y en la restante documentación analizada, como en la propia resolución autonómica.

El proyecto, promovido por Yerga Solar III, SL, se desarrollará en una parcela situada en la parroquia de Ardemil, en Ordes. Las instalaciones previstas consistirán en un sistema BESS (solución de almacenamiento de energía en baterías, por sus siglas en inglés) compuesto por contenedores de batería y su infraestructura asociada. A mayores, la línea de evacuación discurre por terrenos particulares del propio municipio y del ayuntamiento de Carral, para finalizar en la subestación eléctrica de Meirama, en el término municipal de Cerceda.

En este sentido, el informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada de esta iniciativa empresarial, un trámite en el que la documentación presentada por los promotores fue sometida a participación pública, sin que se recibiese ninguna alegación al respecto, al tiempo que fueron consultados un total de 14 organismos.

Fruto de esas consultas, realizaron la valoración correspondiente y establecieron condicionantes que se añaden a los incluidos en el propio programa de vigilancia ambiental que recoge la resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade.

Así, esas evaluaciones consideran que el proyecto no va a tener impactos significativos en los distintos ámbitos analizados y que sería viable su puesta en marcha siempre que se cumpla con las condiciones establecidas en sus respectivos informes con relación a aspectos tales como la protección de la atmósfera, la población y la salud; de las aguas y cauces fluviales; del suelo y de las infraestructuras; la integración paisajística o el patrimonio natural, entre otras cuestiones.

Una vez emitido el IIA, que no exime al promotor de la obligación de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente exigibles para poder desarrollar el proyecto, se remitió la resolución al órgano sustantivo y hoy se le da publicidad mediante anuncio en el DOG y a través de la página web de la Consellería.