Gran entrada en el Coliseum en la primera corrida de la feria taurina de 1997 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Fue un 12 de agosto de 1991 cuando los toros volvieron a Coruña tras casi 24 años de obligada ausencia por la falta de un recinto en el que acogerlos. Gobernaba el alcalde socialista Francisco Vázquez, que tres meses antes había logrado su tercera mayoría absoluta. Estamos en 2026 y será una alcaldesa del PSOE la que abra un nuevo paréntesis en la historia taurina de la ciudad, que se remonta al siglo XVI. El gobierno de Inés Rey aprobará mañana en la junta de gobierno local la eliminación de los corrales y del pasillo de chiqueros del Coliseum, con lo cual se liquida la posibilidad de que en el futuro se puedan organizar espectáculos taurinos en el recinto multiusos, cuya construcción precisamente nació de una carencia de la ciudad para albergarlos.

La decisión del ejecutivo encabezado por Inés Rey llega medio año antes de que se celebren unas elecciones municipales en las que alguna encuesta sitúa al Partido Popular a un solo edil de lograr la mayoría absoluta. No es una cuestión baladí, puesto que fue el PP el último que organizó corridas en el recinto.

La actividad iniciada aquel agosto de 1991 con un cartel con los espadas Esplá, Victor Mendes y Morenito de Maracay tuvo continuidad hasta el 5 de octubre de 2014, cuando finalizó una feria taurina de dos jornadas con motivo de las fiestas patronales dedicadas a la Virgen del Rosario. Según el entonces concesionario, Tauro Siglo XXI, más de 10.000 espectadores acudieron a esa doble cita. El Cordobés, Padilla y Abellán hicieron el citado 5 de octubre el que, según todo indica, será el último paseíllo en el Coliseum.

En 2015, el PP ganó las elecciones por unos votos pero se quedó muy lejos de la mayoría y el PSOE dejó gobernar a la Marea Atlántica, que aplicó su programa electoral y canceló la feria taurina prevista para agosto de ese año. Ya no hubo más “touradas” en el recinto, tampoco tras el cambio de gobierno en 2019, que devolvió al PSOE la alcaldía, esta vez con Inés Rey a la cabeza, quien logró mantener el bastón de mando en los comicios locales de 2023.El origen del multiusos

Francisco Vázquez ha explicado en varias ocasiones, la última en agosto de 2024 en El Ideal Gallego, que la génesis del Coliseum fue una visita a Houston en la que le mostraron el Astrodome, un recinto multiusos en el que se celebraron corridas, si bien no se mataba a los toros. Vázquez quiso recuperar desde el inicio de su mandato como alcalde “la fiesta de los toros, una riqueza cultural de honda tradición en La Coruña”, pero no quería construir una plaza por su alto coste, así que a raíz de aquel viaje nació la idea de levantar un multiusos. Así se mataban además dos pájaros de un tiro, puesto que de paso se liberaba al Palacio de los Deportes de acoger conciertos y se le daba su función original.

El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, explica así la obra que mañana aprobará la junta de gobierno local: “O que permitirá será mellorar os estándares de seguridade do recinto, adecualos ás necesidades que na actualidade se esixen en materia de evacuación”. De hecho, se habilitará una salida directa desde el foso hasta el exterior del recinto. Además, la eliminación de los toriles y el pasillo de chiqueros “permitirá que o escenario se poida instalar máis atrás”, con lo cual también aumentará la capacidad del recinto. Podrá entrar más gente en el foso y algunos asientos ahora sin visibilidad en la zona de grada pasarán a tenerla. En total, según el edil, la capacidad del Coliseum crecerá entre 500 y 700 localidades, hasta situarse en el segundo caso en unos 9.100 espectadores.

Por su parte, el PP cree que Inés Rey “falta de novo á súa palabra”. “O 13 de maio de 2023, a dez días das municipais, Inés Rey anunciou a ampliación a 11.000. Quere vender como éxito tardar catro anos en amplialo e facelo en 2.000 menos dos que se comprometeu e tampouco inclúe emendar problemas de mantemento”, sentenció el portavoz popular y aspirante a la alcaldía, Miguel Lorenzo. “Hai máis exemplos de incumprimentos. Incluíu nos orzamentos un plan de reforma de recintos culturais que é un brinde ao sol”, añade.