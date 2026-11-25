Actuación del grupo Son de Cabana en los actos del 25N en Cabana CC

El Concello de Cabana se sumó este miércoles 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra a la Mujer, a los actos para erradicar esta lacra social. El acto central se llevó a cabo en la Casa do Pendón bajo el lema "Unindo voces, rompendo silencios", con la música como principal protagonista.

Participaron en la iniciativa Manoli Senande y Tita Senande, Susana de Lorenzo, Son de Cabana, la Escuela Municipal de Teatro, Rosalía Fernández Rial y el alumnado del CPI As Revoltas, la Asociación Íntegro, la psicóloga clínica Teresa Vilanova Villar y el poeta Jesús ArtÉxtasis. Así, el Concello pone de manifiesto la importancia de abordar la violencia de género desde todos los ámbitos: cultural, educativo, social y asistencial. Al acto también acudió el alcalde, José Muíño.