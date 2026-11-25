Una de las pasadas acciones formativas en A Laracha EC

Los concellos de Coristanco y A Laracha promueven conjuntamente el Programa Integrado de Empleo (PIE), iniciativa financiada por la Consellería de Emprego de la Xunta con un presupuesto de 230.000 euros y dirigida a personas desempleadas inscritas como demandantes de trabajo.

El objetivo de este proyecto es ofrecer formación (un total de 495 horas), orientación y asesoramiento, talleres de desarrollo personal y emprendimiento, contacto con empresas y nociones sobre movilidad laboral.

Hasta 100 personas tendrán la oportunidad de participar en un programa de 12 meses de duración que se desarrollará principalmente en A Laracha, pero con actividades programadas también en el Centro Intergeneracional A Rocheira de Coristanco. Un 90% de las plazas estará destinado a colectivos prioritarios, aquellos que se encuentran con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

Las personas que entren a participar en el PIE contarán, además, con determinadas ayudas e incentivos, como diez euros por cada día de asistencia, acceso a los servicios municipales de conciliación y adaptación de horarios siempre que sea posible.

Durante el año de desarrollo de este programa, sus participantes adquirirán aprendizajes útiles en materias como las nuevas tecnologías, administración, logística, industria alimentaria o servicios socioculturales y atención a personas.

También se les acercarán herramientas y consejos para que sean capaces de optimizar su búsqueda de empleo (elaboración de CV y cartas de presentación, preparación de entrevistas) o para fomentar el espíritu emprendedor, en colaboración con el Polo de Emprendimiento de Coristanco, la Red Eusumo y EspazoCoop.

El equipo técnico que acompañará a los participantes en esta iniciativa facilitará sus contactos a aquellas empresas del entorno con necesidades de contratación que encajen con los perfiles disponibles. Además, se promoverán prácticas en compañías colaboradoras para ofrecer experiencias en ambientes reales de trabajo.