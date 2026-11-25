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El Concello de Malpica aclara las incidencias detectadas en el censo electoral, a raíz de que varios jóvenes empadronados en el municipio no puedan acudir a las urnas este 29N, y recuerda que su elaboración y gestión corresponden a la Oficina del Censo Electoral.

Desde el Concello explican que, una vez conocidos estos casos, se realizaron las comprobaciones oportunas con el trabajador municipal responsable del Padrón, confirmándose que las altas por nacimiento están enviadas al Instituto Nacional de Estadística (INE). Para acreditar esta actuación, el Ayuntamiento señala que dispone de los correspondientes justificantes individuales de envío, que también fueron mostrados a las personas interesadas que acudieron a las dependencias municipales. El responsable municipal les explicó igualmente que el censo electoral cuenta con un período de exposición pública en el que la ciudadanía puede consultar sus datos y presentar las reclamaciones oportunas. En el caso de estas elecciones, el plazo extraordinario de exposición y reclamación del censo terminó el pasado 19 de octubre.

En este sentido, las citas que se están facilitando para el día 30 de noviembre tienen como finalidad atender a las personas afectadas, informarlas de su situación y orientarlas sobre los trámites que puedan realizar de cara a próximas elecciones, ya que el plazo correspondiente a este proceso electoral está cerrado. Por lo tanto, estas citas no permiten modificar el censo de las elecciones del 29 de noviembre ni incorporar a las personas afectadas a ese proceso, aclaran desde el Concello.

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El Ayuntamiento recuerda que el Padrón municipal y el censo electoral son dos instrumentos administrativos diferentes, aunque están relacionados. El Padrón municipal es competencia del Concello y recoge los datos de las personas que residen en el municipio. Entre sus obligaciones está la de comunicar al INE las variaciones padronales mediante remisiones mensuales.

Por su parte, la Oficina del Censo Electoral (OCE) está integrada en el Instituto Nacional de Estadística (INE), organismo adscrito al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y ejerce sus competencias bajo la dirección y supervisión de la Junta Electoral Central, tal y como establece el artículo 29 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). La OCE es el organismo responsable de la formación y actualización del censo electoral, de la elaboración de las listas electorales y de la tramitación de las reclamaciones relativas a la inclusión o exclusión de las personas en el censo. Los ayuntamientos colaboran en este procedimiento remitiendo la información de las variaciones padronales.

"El Ayuntamiento de Malpica cumple con su obligación de remitir al INE las variaciones padronales de manera mensual. Las altas de las personas afectadas fueron tramitadas y remitidas, y existen justificantes individuales que acreditan estos envíos", afirma el Concello. Añade que ante la aparición de estos casos, el ente local se puso en contacto con la Oficina del Censo Electoral a los efectos de aclarar los motivos y/o las causas que provocaron esta situación para que sean subsanadas a la mayor brevedad posible.

El Ayuntamiento de Malpica reitera "su compromiso con la transparencia, con la correcta prestación de los servicios municipales y con el derecho de los vecinos a recibir información clara y veraz sobre los trámites administrativos que les afectan".