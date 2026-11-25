Las ayudas van dirigidas a municipios afectados por el cierre de minas de carbón y centrales térmicas y nucleares Archivo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Instituto para la Transición Justa (ITJ), ha aprobado dos nuevas convocatorias de ayudas a proyectos empresariales en zonas de transición justa, dotadas conjuntamente con 50 millones de euros y cuyo plazo de solicitud permanecerá abierto desde enero hasta marzo de 2027.

En concreto, la primera línea, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, cuenta con un presupuesto de 40 millones de euros destinados a proyectos empresariales generadores de empleo, mientras que la segunda convocatoria dispone de 10 millones de euros para pequeños proyectos de inversión, enmarcados dentro del reglamento 'de minimis', con el objetivo global de impulsar la diversificación económica y atraer inversiones a municipios afectados por el cierre de minas de carbón, centrales térmicas y centrales nucleares.

Según ha informado el gabinete dirigido por Sara Aagesen, ambas convocatorias incorporan las mejoras recogidas en la orden TED/1171/2026, publicada el pasado 6 de noviembre, fruto de la experiencia acumulada en procesos anteriores para facilitar la ejecución de iniciativas y optimizar el uso del Fondo de Transición Justa.

En esta línea, se eleva de tres a cinco millones de euros la cuantía máxima de ayuda por iniciativa para los proyectos generadores de empleo, buscando atraer actuaciones de mayor dimensión que dinamicen el tejido empresarial local. Mientras, para los municipios de reto demográfico en estas zonas, una de las principales novedades es la reducción de la inversión mínima exigida en los pequeños proyectos, que baja de 30.000 a 6.000 euros.

Esta medida, acompañada de una simplificación documental, permitirá respaldar negocios de menor tamaño como bares, restaurantes, peluquerías y comercios minoristas, considerados clave para mantener los servicios de proximidad y el empleo en pequeñas localidades.

Asimismo, las nuevas bases eliminan la obligación de ejecutar y abonar el 15% de la inversión durante los primeros nueve meses, un requisito que hasta ahora dificultaba el arranque de las iniciativas pendientes de obtener licencias y autorizaciones administrativas.

Por último, también introduce una mayor proporcionalidad en el régimen de reintegros por incumplimientos parciales: cuando el desvío afecte únicamente a los compromisos de inversión o a los de empleo, la reducción de la subvención se aplicará exclusivamente sobre el componente asociado a dicho compromiso y no sobre la totalidad de la ayuda concedida.