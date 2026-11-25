Acto del 25N en Carballo Mar Casal

La Costa da Morte se levantó este miércoles 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, contra la violencia machista, con actos en todos los concellos.

Manifiestos, talleres, jornadas de convivencia, música, e incluso un diccionario para prevenir las violencias en Cee. Estos fueron algunas de las diferentes actividades por la comarca a lo largo del día.

Además, las propuestas continuarán en las próximas jornadas, como la Andaina del sábado en A Laracha o la jornada sobre violencia vicaria este jueves en Carballo, entre otras cosas.