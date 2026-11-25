El alcalde de Laxe lee el manifiesto institucional CL

El Concello de Laxe se sumó este miércoles a los actos del 25N para erradicar las violencias machistas implicando a la comunidad educativa. Bajo el lema "Rompe o ciclo: educa en igualdade", se llevó a cabo una jornada de reflexión y compromiso con la comunidad educativa, con la lectura de un manifiesto por parte del alcalde y de otros miembros de la Corporación.

Desde el Concello de Laxe quieren agradecer del centro Cabo da Area, al profesorado, al alumnado, a la ANPA, a las familias y a los miembros de la Corporación municipal por su implicación en esta jornada.

"A educación é fundamental para construír unha sociedade máis igualitaria e libre de violencia". "Non queremos máis medo, máis silencios nin máis vítimas. Queremos mulleres libres, respetadas e vivas", añaden.