Lectura del manifiesto contra la violencia machista Mar Casal

El Concello de Malpica reafirmó este miércoles 25N su compromiso con la prevención de la violencia machista y con la atención a las víctimas para que ninguna mujer tenga que afrontar sola una situación de violencia. La concejala de Servicios Sociales, Marisol Blanco Gorín, fue la encargada de leer el manifiesto institucional con el título "Malpica non mira para outro lado". El acto, en el que participaron vecinos y miembros de la Corporación, se trasladó al Centro de Artesanía de Buño debido al mal tiempo.

En el manifiesto recordaron que según los últimos datos oficiales, 47 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en España durante este año 2026, que suman 1.388 desde el año 2003. Además, 38 menores quedaron huérfanos este año como consecuencia de la violencia de género y tres fueron asesinados en este contexto. Frente a esas cifras, el Concello pide no convertirlas en simples datos, porque detrás de cada una hay una vida, una familia y un futuro interrumpidos.

En el manifiesto recordaron que la violencia machista no comienza necesariamente con una agresión física, sino con insultos, humillaciones y control, y destaca la importancia de educar en igualdad desde la infancia y de prestar atención a la juventud y a sus primeras relaciones. Desde el Concello hacen un llamamiento a la sociedad para no justificar actitudes machistas, no restar importancia a las amenazas y no permanecer en silencio.

También se reiteró su compromiso por la prevención y que ninguna mujer tenga que afrontar más casos de violencia machista. "Nin hoxe, nin mañá, nin nunca", concluye el texto.