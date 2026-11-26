Actos del 25N en el CPI O Cruce de Cerceda CC

El Concello de Cerceda centró los actos del 25N en los centros escolares del municipio, que continuaron este jueves 26. Si el miércoles 25 se celebraba el primer obradoiro "Convivindo coa tribo en igualdade" en el CPI O Cruce, en la capital municipal, este jueves se trasladó al colegio Celso Emilio Ferreiro, en A Silva.

También se llevó a cabo la lectura del manifiesto institucional rechazando cualquier tipo de violencia machista. Además, se proyectó el documental "Golpes", de Estíbaliz Veiga.