Actuación musical realizada en Cabana EC

El Concello de Cabana de Bergantiños abre la convocatoria de subvenciones para actividades culturales y deportivas realizadas en el municipio durante 2026. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó este viernes las bases de las ayudas, que cuentan con una partida total de 14.200 euros.

Pueden presentar solicitud personas físicas, entidades públicas o privadas y agrupaciones sin personalidad jurídica como las comisiones de fiestas, que desempeñen su actividad en el municipio. La convocatoria incluye las actividades culturales y deportivas, las extraescolares de las Anpas y de los centros educativos públicos y las actividades ligadas a las fiestas patronales

Las actividades deportivas pueden recibir hasta 4.000 euros y las culturales hasta 1.000 euros, según la puntuación obtenida a partir de los criterios de valoración. Las ayudas cubren los gastos de organización, material fungible y los servicios vinculados a actividades realizadas entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2026. Las inversiones y los gastos de mantenimiento ordinario no se subvencionan.

Las solicitudes pueden presentarse hasta el 7 de diciembre en el Rexistro Xeral. Las entidades con personalidad jurídica deben hacer el trámite por la sede electrónica municipal. Las bases completas están disponibles en el BOP de este 27 de noviembre.