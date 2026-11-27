El presidente de Sogama participó en un encuentro de la cornisa cantábrica Sogama

El presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, acompañado por técnicos de la sociedad, viajó a Guipúzcoa para participar en la V edición del Encuentro de las empresas públicas de gestión de residuos de la Cornisa Cantábrica, un foro para el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas práctica con el fin de impulsar la economía circular y la vertedura cero.

La jornada congregó a los máximos responsables y técnicos de entidades como Cogersa (Asturias), Mare (Cantabria), Garbiker (Bizkaia), Sogama (Galicia) y la anfitriona, GHK (Zubieta, Gipuzkoa) a fin de compartir las novedades y proyectos más salientables en sus respectivos territorios.

El presidente de Sogama dio a conocer los pormenores del plan estratégico 2025-2030 y el estado de las acciones contempladas en el mismo, prestando especial atención a la transformación digital y a los proyectos Traza y Portal del Cliente, focalizados, en el primer caso, en hacer un seguimiento del rastreo del residuo desde que entra en las instalaciones de la empresa hasta que sale convertido en recurso.

En el segundo caso se trata de poner a disposición de los 304 concellos todos los datos recopilados por Traza para que puedan ser procesados y consultados por los entes locales en tiempo real, ayudándoles en la toma de decisiones y, por tanto, guiándolos hacia una gestión de sus residuos más sostenible, eficiente y circular.

Domínguez Lino también se refirió al proyecto estrella de Sogama, la primera planta pública de clasificación de residuos textiles de España, cuya obra concluirá a finales de este año, entrando en operación en 2027, y que contribuirá a hacer de la moda circular una de las señales identidad de la comunidad gallega.

Asimismo, aludió al estudio de viabilidad que la empresa está a realizar para sustituir el gas natural, combustible fósil que alimenta la planta de cogeneración, por un biosecado, un combustible renovable que participará activamente en la descarbonización de los procesos industriales de la entidad, erigiéndose en un elemento de peso en la lucha contra el cambio climático.