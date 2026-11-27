Miembros de la directiva de Aptcm Cedida

La Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte (Aptcm) organiza 'APTCM Conecta A Costa da Morte', un nuevo encuentro empresarial que tendrá lugar el 15 de diciembre en el Parador Costa da Morte, en Muxía (de 10.00 a 13.00 horas).

La iniciativa pretende crear un espacio de conexión entre empresas, profesionales y entidades relacionadas con el sector turístico de la Costa da Morte, favoreciendo el conocimiento mutuo, el intercambio de contactos y la identificación de nuevas oportunidades de colaboración.

Bajo la premisa «Temos que empezar por coñecernos!», el encuentro pretende facilitar que los distintos agentes del territorio puedan poner en común sus actividades, conocer otros proyectos y descubrir posibles sinergias que contribuyan a fortalecer el tejido empresarial turístico de la comarca.

A convocatoria está abierta a todas las empresas y profesionales de la Costa da Morte relacionados con el turismo que quieren hacer red, independientemente de que formen parte o no de la asociación.

La dinámica de la jornada será práctica y participativa. Las empresas socias de Aptcm dispondrán de 30 segundos para presentar su actividade, explicar que ofrecen, que necesitan e que pueden acercar al resto de los participantes. A continuación, se abrirá un espacio de networking para conversar, intercambiar contactos y explorar posibles vías de colaboración. Los interesados pueden anotarse hasta el 11 de diciembre.