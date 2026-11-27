Los carballeses, votando en las pasadas elecciones autonómicas Raúl López

Un total de 146.024 vecinos de las comarcas de Bergantiños, Fisterra, Soneira y Xallas están llamados a las urnas para elegir a los 350 diputados del Congreso y a 209 senadores de las Cortes Generales en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre. Son algo más de 1.700 votantes más que en los anteriores comicios generales de 2023.

El 29% de los electores -un total de 42.731- residen en el extranjero, principalmente en Argentina, Uruguay y Suiza. Los municipios de la zona con mayor presencia de votantes en el exterior son: Vimianzo (el 43%), Laxe (42%), Fisterra y Muxía, con un 40% en cada caso. Por el contrario, el electorado exterior tiene su menor peso en Carballo, donde representa el 18% del total de los ciudadanos llamados a las urnas este 29N. Otros 103.293 votantes son residentes en la zona.

Censo electoral para el 29N Fuente: INE

La Costa da Morte cuenta con varios candidatos en las listas de los diferentes partidos políticos.

Por parte del PSOE, la camariñana Belinda Insua Fuentes, ocupa el quinto puesto en la lista provincial al Congreso, en la que también figuran como suplentes número 1 Inés Ramos López (A Laracha), en el número 2 Jorge Domínguez Castro (Corcubión), y en el 5, José Manuel Pérez Abelenda (Coristanco).

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Por su parte, Noelia Freijeiro Novo, concejala de Malpica, cierra la candidatura del PP al Congreso, en el número 8. En la misma, figura como suplente el alcalde de Fisterra, Luis Manuel Insua Lago.

En cuanto al BNG, son varios los representantes de la zona. Así, en la lista al Congreso concurren la cabanesa Tatiana Rellán Castro (6) y la camariñana Ana María Pasantes Bouzas (8); además, el número 5, Alberto Lema Suárez, nació en Vimianzo. Como suplente número 6, Cristina Vázquez del Prisco de Laxe.

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Por lo que respecta al Vox, Manuel Fuentes Lamas, presidente provincial del partido y cabeza de lista al Congreso, reside en Bergantiños y trabaja en Carballo.

En la candidatura de la Fronte Ampla, çel corcubionés Alfredo Manuel González López figura como suplente número 5.

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Por lo que respecta al Senado, concurren la carballesa Elena Gómez Senra, como suplente en la lista de Vox, así como Cristina Caamaño, de Carnota, suplente en la lista del BNG.