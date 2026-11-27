Firma del convenio con las asociaciones locales CP

El alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, firmó los convenios de colaboración con el tejido asociativo del municipio, que cuentan con una aportación total de 70.380,84 euros y benefician a más de 30 asociaciones culturales, sociales y deportivas.

El regidor agradeció personalmente a los responsables de las entidades el trabajo que realizan a diario, y que contribuye a hacer “un concello mellor, con máis oportunidades, máis social e máis dinámico”, tal como indicó.

Durante la firma, el alcalde subrayó el importante papel que desempeñan estas entidades en el municipio en el ámbito social, cultural y deportivo, y agradeció su labor en la dinamización de la vida de las distintas parroquias.

Con estos convenios, el gobierno local contribuye a que las asociaciones puedan mantener y desarrollar sus actividades a lo largo del año, y reafirma su apoyo a un tejido asociativo que es fundamental para la convivencia y la participación vecinal. El Concello mantiene así su compromiso de apoyo a las asociaciones, así como la mejora de la vida cultural, social y deportiva del municipio.