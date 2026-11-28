Mirador de Monte Blanco, en Ponteceso GM

Un joven de 16 años resultó herido grave al caer de su bicicleta este sábado en Ponteceso. Los hechos se produjeron antes de las dos de la tarde, en las inmediaciones del Monte Blanco, en una zona de difícil acceso con una importante pendiente.

El otro ciclista que lo acompañaba fue quien dio la voz de alarma. Rápidamente se movilizó el GES de Ponteceso, Urgencias del 061 y la Guardia Civil. El joven fue hallado con heridas graves en una pista dirección a A Barra do Anllóns.

Al tratase de una zona de difícil acceso, las labores de rescate resultaron muy complicadas. El joven fue evacuado en ambulancia al PAC de Ponteceso y desde allí fue derivado a un centro hospitalario debido a la gravedad de las lesiones.