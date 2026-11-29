A participación electoral en Galicia achégase ao 44% ás 14 horas, case cinco puntos máis que en 2023
O dato deste primeiro avance crece no catro provincias galegas, especialmente na Coruña e Lugo
A participación até as 14.00 horas nas eleccións xerais deste 29 de novembro situase en Galicia no 43,79%, un dato que supón case cinco puntos máis que en 2023, cando a participación a esta mesma hora era dun 39%.
Así se desprende dos datos ofrecidos polo Ministerio do Interior a través da páxina web habilitada para estes comicios, co 100% dos votos comunicados e sen incluír o voto por correo. A cifra de Galicia é lixeiramente inferior á do total español (45,75%), onde todas as comunidades autónomas --excepto Estremadura-- experimentan unha subida.
Xa en 2023, o dato galego do primeiro avance de participación era superior ao da repetición electoral do 10 de novembro de 2019, cando se situou nun 31,96%. Comparándoo con este dato, a subida deste 29N é de até 11,83 puntos. O segundo avance de participación darase a coñecer ás 18.00 horas.
En termos absolutos, dos 2.743.437 galegos chamados a acudir ás urnas este domingo, 968.020 xa exerceron o seu dereito ao voto. En 2023, esta cifra tamén era inferior: a esta hora, acudiran 862.686 persoas do total de 2.077.415 convocadas.
Subida nas catro provincias
As catro provincias galegas rexistraron un crecemento na participación. Todas elas roldan porcentaxes similares, entre o 42% e o 44%. As subidas máis fortes experimentáronas Lugo, onde xa acudiu a votar o 42,66% do electorado (+5,40 puntos), e A Coruña, que recibiu os votos do 43,76% (+5,34 puntos).
Séguenlles, nesta orde, Ourense, onde un 43,96% xa depositou o seu voto (+4,93 puntos), e Pontevedra, que, aínda que é a provincia na que menos crece, é a que ostenta o dato máis alto. Neste territorio xa acudiron ás urnas un 44,17% das persoas chamadas a facelo, o que supón 3,86 puntos máis que en 2023.