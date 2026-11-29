Un colegio electoral, este domingo

La jornada electoral del 29N está transcurriendo con absoluta normalidad, sin incidencias destacables y con el cien por cien de las mesas constituidas en todo el país, en una cita para los votantes vigilada por más de 100.000 agentes de las fuerzas de seguridad.

Así lo han asegurado en la primera rueda de prensa de esta jornada en Ifema, en Madrid, donde se ha instalado el centro de datos para estos comicios, la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo.

Con "total normalidad y así se está desarrollando" la jornada electoral, han subrayado ambas, que han recordado que están llamados a las urnas 38.616.949 electores, de los que 2.663.407 son residentes en el extranjero y 1.615.034 nuevos votantes, la mayoría muy jóvenes.

Una cita para elegir 350 diputados y 209 senadores en un total de 22.493 locales habilitados para las urnas, que a las 9 de la mañana han abierto sus puertas en la península, Baleares, Ceuta y Melilla y una hora más tarde en Canarias.

La jornada ha comenzado "con absoluta normalidad" y sin incidentes "dignos de mención" ni fuera de lo habitual en una cita como esta en la que finalmente han podido quedar constituidas y operativas el cien por cien de las mesas, mientras que las 354 juntas electorales están dispuestas para resolver cualquier incidencia.

Como ha dicho la subsecretaria de Interior, de momento había "pocas noticias que contar" y "esa es la mejor noticia".

Entre las anécdotas destaca que una mesa en un polideportivo de Burriana (Castellón) ha sido la primera en constituirse y, como cada cita electoral, el pueblo riojano de Villarroya ha sido el primero en cerrar las urnas al haber votado en pocos minutos todos los electores.

Sin embargo, no ha podido batir su propio récord porque un voto recibido por correo ha demorado el cierre unos minutos.

Por su parte, tres miembros de mesa con discapacidad auditiva han pedido intérprete de lengua de signos. En concreto, en mesas de Astillero (Cantabria), Leganés (Madrid) y Murcia capital.

Ya se sabe que por acuerdo de la Junta Electoral un colegio de Barbate (Cádiz) tendrá que alargar media hora el cierre de la votación por una incidencia técnica.