Gente haciendo cola para votar ayer por la mañana en Cee Cristian Trillo

El PP ha ganado las elecciones generales con 136 diputados, que con los 51 de Vox suman 187 escaños y superan en 11 la mayoría absoluta necesaria para gobernar.

Con el escrutinio prácticamente finalizado (un 96,76 % por ciento), el PSOE obtiene 115 escaños, ERC 11, Frente Amplio 10; EH Bildu 7; Junts, 5; y Adelante Andalucía 4.

PNV tiene 3 escaños, Compromís 3, BNG 3, Coalición Canaria 2 y Podemos se queda fuera del Congreso.

El Partido Popular ha obtenido un 32,54 % de los votos y, aunque ha perdido cuatro diputados respecto a 2023, cuenta con 134 más 2 de UPN-PP que concurrían juntos, es decir 136 escaños.

Esto, unido a que Vox ha conseguido un 16,06 % de los votos y 51 diputados (19 más de los que tenía), permite al PP tener mayoría absoluta para gobernar si suman sus apoyos.

Con datos aún no definitivos, el PSOE también ha perdido 6 diputados, se queda con un 28,87 por ciento de los votos y 115 escaños. Lo que supone que en ningún caso sumaría con el resto de las formaciones de izquierdas.

Frente Amplio se presentaba por primera vez, pero si se compara su resultado con el de Sumar en 2023 también pierde apoyos.

Sumar tenía 31 escaños y ahora la coalición de Ada Colau logra 10 con un 5 % de los votos, y se queda por debajo de ERC, que consigue 11 (cuatro más) y un 3,03 % de los sufragios.

EH Bildu gana un escaño y consigue 7 con el 1,86 % de los votos.

Por el contrario, el PNV ha perdido dos diputados, se queda con 3 y por primera vez no tendrá grupo parlamentario propio.

También pierde la formación de Carles Puigdemont, JxCAT que baja de 7 a 5 diputados (1,53 %).

En contraste, uno de los triunfos de la noche es el de Adelante Andalucía, que entra en el Congreso con 4 escaños y el 1,90 % de los sufragios.

El BNG también aumenta, de 1 a 3 diputados, mientras Compromís mantiene los tres que tenía y Coalición Canaria logra dos.