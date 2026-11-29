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El PP gana las elecciones generales con 135 diputados y con los 50 escaños de Vox supera la mayoría absoluta (176 diputados) al sumar 185 escaños, con el 53 de los votos escrutados.

Con ese porcentaje, el PSOE obtiene 118 escaños, ERC logra 11, Frente Amplio 10; EH Bildu, 7; Junts, 5 y Adelante Andalucía 4. PNV tendría 3 escaños, Compromís 3, BNG 2, Coalición Canaria 2 y Podemos se queda sin representación en el Congreso.

En Galicia, con el 58,18% de los votos escrutados, el PSOE sube un escaño, hasta los ocho, y el BNG duplica su representación en el Congreso de los Diputados, donde contará con dos plazas.

Por contra, Frente Amplio no obtiene representación por Galicia, mientras que en las elecciones de 2023, la candidatura de Sumar liderada por Yolanda Díaz había logrado dos de los 23 escaños en juego en las cuatro circunscripciones de Galicia.

El PP logra trece plazas en el Congreso de los Diputados por Galicia, las mismas que ya había obtenido en las anteriores elecciones generales.