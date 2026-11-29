Amplia participación en los comicios de hoy en la Costa da Morte Fuentes Cee

El PP ha ganado las elecciones generales con 134 diputados, que sumados a los 53 de Vox superan en 11 la mayoría absoluta necesaria para gobernar, con casi el 90 % de los votos escrutados.

Con ese porcentaje, el PSOE obtiene 115 escaños, ERC 11, Frente Amplio 11; EH Bildu 7; Junts, 5; y Adelante Andalucía 4.

PNV tiene 3 escaños, Compromís 3, BNG 2, Coalición Canaria 2 y Podemos se queda fuera del Congreso.

En Galicia, con el 90,89% de los votos escrutados, el PSOE sube un escaño, hasta los ocho, y el BNG duplica su representación en el Congreso de los Diputados, donde contará con dos plazas.

No obstante, el último escaño en la provincia de A Coruña está muy reñido entre socialistas y nacionalistas, a los que le faltan 430 votos para arrebatarle a los del puño y la rosa un diputado.

Frente Amplio no obtiene representación por Galicia, mientras que en las elecciones de 2023, la candidatura de Sumar liderada por Yolanda Díaz había logrado dos de los 23 escaños en juego en las cuatro circunscripciones de Galicia.

El PP logra trece plazas en el Congreso de los Diputados por Galicia, las mismas que ya había obtenido en las anteriores elecciones generales, mientras que Vox continúa sin representación por la Comunidad gallega.