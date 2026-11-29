Gente votando en la mañana de este domingo en el polideportivo de Cee Cristian Trillo

Los datos de participación a las 14 00 horas en las distintas comarcas de la Costa da Morte también estaban bastante por encima de los que se llevaban a esa misma hora en las elecciones de julio de 2023.

Así, en Carballo ya habían pasado por sus colegios electorales el 42,72% de los votantes, 4,2 puntos por encima de la media de las generales de 2023.

En A Laracha, un 42,7% del electorado ha acudido a las urnas, 5,7 puntos más que en 2023.

En Coristanco la participación llega al 42,8% (+4,8 puntos); en Malpica, al 47,55% (+6,06); en Ponteceso, al 42,45% (+4,4 puntos); en Laxe, al 45% (+4,83); en Cabana, al 42,7% (+5,66).

En Vimianzo, a las 2 de la tarde la participación era del 42,6% (+4,42); en Camariñas, un 43,64% de participación (+8,6 puntos); en Zas, un 42,52% (+7,03 puntos); en Muxía, un 42,95% (+4); en Dumbría, un 36,6% (+2,29 puntos); en Fisterra, un 41,96% (+6,55); en Corcubión, un 48,66% (+6,42); en Cee, un 43,49% (+7,07); en Santa Comba, un 41,97% de participación (+3,32); y en Mazaricos, un 37,49% (+6,36 puntos).

La media simple de participación entre los 17 municipios es del 42,81 %, con un incremento medio de +5,39 puntos respecto a las elecciones generales de 2023.