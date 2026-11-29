Vecinos de Carballo votando este domingo Raúl López

Pese a una subida de apoyos en Galicia superior a los dos puntos porcentuales, Vox sigue sin obtener representación por la Comunidad gallega tras las elecciones de este 29 de noviembre, en las que el BNG es el partido que más gana.

Con el 96% de los votos escrutados, el BNG de Ana Pontón triplica su representación en el Congreso de los Diputados, al obtener tres asientos. No obstante, el último escaño por la provincia de A Coruña ha estado muy reñido con los socialistas, que se quedan a 833 votos de arrebatárselo a los nacionalistas, con el 95% del escrutinio realizado en esa provincia.

La comunidad natal del próximo presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, mantiene su respaldo al PP, que retiene los 13 diputados que había alcanzado en 2023, aunque sufre una erosión en el porcentaje de apoyos cercana al punto. También se mantienen invariables los siete asientos que el PSdeG obtiene en el Congreso de los Diputados.

Frente Amplio no obtiene representación por Galicia, mientras que en las elecciones de 2023, la candidatura de Sumar liderada por Yolanda Díaz había logrado dos de los 23 escaños en juego en las cuatro circunscripciones de Galicia, que ahora acaban en el marcador del Bloque.