Votando este domingo en Carballo Raúl López

Las cifras de participación de los vecinos de la Costa da Morte en las elecciones general es de este domingo están siendo de récord. Según los datos de las 18.00 horas, la participación media en el conjunto de los 18 municipios de la zona se situaba en el 67,90%, lo que supone un incremento de 10,82 puntos respecto a los comicios de 2023.

La cifra más alta de participación hasta el momento le corresponde a Cerceda (70,23%) y a Cabana (70,08%), en tanto que la más baja la tiene Muxía, con un 62,88%. El incremento de la participación oscila entre los 6,07 puntos de Malpica y los 14,21 puntos de Camariñas.

Los datos de participación, por municipios, son los siguientes:

Cerceda: 70,23% (+7,94 puntos)

Carballo: 67,8% (+12,05)

Coristanco: 69,69% (+12,38)

Cabana: 70,08% (+11,22)

A Laracha: 68,43% (+10,5)

Malpica: 68,61% (+6,07)

Laxe: 69,22% (+10,81)

Ponteceso: 68,82% (+12,24)

Camariñas: 67,99% (+14,21)

Vimianzo: 67,90% (+11,57)

Zas: 69,18% (+12,93)

Santa Comba: 67,83% (+10,73)

Mazaricos: 65,47% (+7,89)

Cee; 67,16% (+12,17)

Corcubión; 69,78% (+12,03)

Dumbría: 62,88% (+7,75)

Fisterra: 65,17% (+12,9)

Muxía: 65,96% (+9,33)