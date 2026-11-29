Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal EFE

El PP y Vox tendrían casi asegurada la mayoría absoluta del Congreso (176 escaños) según la encuesta de Sigma Dos para RTVE y la Forta, ya que en la horquilla más alta sumarían 182 diputados, y en la más baja se quedarían en 175.

Por contra, otra encuesta de SW Demoscopia hecha pública por la Séptima augura que el PSOE sería el partido más votado, con una horquilla de entre 132 y 138 escaños, mientras que el PP (121-127 a los que se añaden los 2 de PP-UPN) y Vox (44-51), podrían no sumar esa mayoría absoluta.

Según la encuesta de Sigma Dos, el PP conseguiría el 32,2 % de los votos y entre 129 y 134 escaños, a los que se añadiría el 0,4 % de los votos de UPN-PP y 2 diputados.

Por su parte, concede a Vox el 16,2 % de los votos y entre 44 y 48 escaños.

El PSOE lograría el 28,8 % de los sufragios y entre 119 y 124 escaños, y Frente Amplio, con un 5,7 %, 10 u 11 diputados a los que habría que sumar los 4 que otorga a Compromís-Front Valencià y el que podría lograr Unión del Pueblo Canario.

En Cataluña, ERC se haría, según la encuesta, con 9 o 10 escaños, y Junts con 4 o 5, mientras que en el País Vasco, lideraría EH Bildu con 7 u 8 escaños y el PNV caería a 2 o 3.

La encuesta da asimismo entre 4 y 5 escaños a Adelante Andalucía, que se estrenaría en el Congreso, 2 diputados a BNG y 1 a la coalición de Primero Canarias-CC.

Esta encuesta se ha realizado con un estudio continuado entre el 12 y 28 de noviembre con 19.500 entrevistas.El PP mantendría 13 escaños en Galicia o subiría uno, el PSOE retendría siete o subiría uno y el BNG subiría a dos

El PP volvería a ser la lista más votada en Galicia en las elecciones generales de este domingo y mantendría sus 13 escaños o podría subir uno, mientras que el PSOE retendría siete diputados o podría subir también uno, mientras que el BNG subiría a dos actas, según la encuesta de Sigma Dos para la Forta.

Esta encuesta continua, realizada hasta este sábado, para los medios de la Forta y difundida por la Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia (CSAG), deja fuera de la representación por Galicia en el Congreso de los Diputados a Vox y a Frente Amplio.

Este trabajo atribuye al PP un 45% de los votos emitidos este 29 de noviembre, casi punto y medio más que en las elecciones de 2023. Asimismo, al PSOE le asigna una bajada al 27,4% de los sufragios, mientras que al BNG le adjudica una subida al 13,2%.Sondeo de la Séptima

El sondeo hecho público por la Séptima pronostica que el PSOE, con el 33 % de los votos, lograría entre 132 y 138 escaños, mientras que el PP, con el 30,2 %, obtendría entre 121 y 127 (a los que habría que sumar los 2 que otorga a PP-UPN), y Vox, con el 15,3 %, entre 44 y 51.

Por su parte, Frente Amplio, con el 7 %, tendría una representación en el Congreso de entre 9 y 12 escaños.

ERC habría conseguido entre 10 y 12, EH Bildu 7, Junts 4, PNV 3, Adelante Andalucía 3, BNG 2 y Coalición Canaria 1