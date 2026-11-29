Pedro Sánchez, votando

El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha llamado esta noche al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para felicitarle por su victoria en las elecciones generales celebradas este domingo, han informado fuentes populares.

Con el 92,50% escrutado, el PP encabeza el recuento electoral con 135 escaños, por encima de los 115 del PSOE, un resultado que permitiría a los populares acceder a la presidencia del Gobierno si logran pactar con Vox, que se sitúa en estos momentos en 52 escaños, sumando entre ambos una mayoría suficiente para gobernar.

Feijóo lleva desde las 20:15 en su despacho siguiendo el resultado con algunos miembros de su directiva, entre ellos su número dos, Miguel Tellado. En torno a las 22:40, Feijóo ha recibido la llamada de Sánchez, precisan las fuentes.

En la sede están también todos los miembros de su directiva, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde José Luis Martínez-Almeida y los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar.

Fuentes de Moncloa han confirmado la llamada del presidente del Gobierno al candidato popular, que saldrá al balcón en los próximos minutos para saludar a los miles de simpatizantes que abarrotan la calle Génova.