Íntegro reivindica en el Día de la Accesibilidad Universal una sociedad inclusiva y sin barreras

Cartel por el Día de la Accesibilidad Universal - CEDIDA

La asociación Íntegro se sumó esta mañana a la conmemoración del Día de la Accesibilidad Universal, una jornada que busca recordar que la accesibilidad no es un privilegio, sino un derecho fundamental. “Se trata de reconocer que la diversidad es nuestra fuerza, y que solo respetándola y acogiéndola seremos una sociedad más humana”, señaló su presidente, Adolfo López Baña, en un manifiesto que reclama espacios sin obstáculos, comunicación accesible para todas las personas y una educación inclusiva que abrace la diversidad.

La entidad subraya que la accesibilidad va más allá de rampas o señalizaciones: implica actitudes, voluntad política y empatía colectiva.

El concepto de accesibilidad universal se aplica a todos los ámbitos y no está pensado solo para personas con discapacidad, sino para toda la ciudadanía. La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008, establece la accesibilidad como uno de sus principios básicos.

Desde Íntegro recuerdan que, pese a la normativa vigente, en entornos rurales su cumplimiento sigue siendo desigual. Por ello, la entidad insiste en seguir avanzando hacia un país en el que la palabra accesibilidad ya no sea necesaria, porque todo será naturalmente accesible.