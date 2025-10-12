Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cabana

Cabana acondiciona taludes ajardinados para mejorar el entorno urbano

Los trabajos se centran en modelar el terreno e instalar sistemas de anclaje 

Natalia Serrano
12/10/2025 17:48
Zona de trabajo para la instalación de los taludes en Cabañal
Zona de trabajo para la instalación de los taludes en Cabana
CEDIDA

El Ayuntamiento cabanés acaba de iniciar los trabajos de acondicionamiento de dos taludes ajardinados: uno situado en la plaza del Concello y otro en la plaza de Neaño.

Esta actuación se lleva a cabo en el marco de una ayuda de la Consellería de Medio Ambiente destinada a la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza, orientadas a la prevención de riesgos asociados al cambio climático en entornos urbanos y periurbanos.

Los trabajos se centran en la modelación del terreno y en la instalación de sistemas de anclaje que favorezcan el correcto desarrollo de las especies vegetales. De este modo, se pretende mejorar las condiciones estéticas de estos espacios, favoreciendo su integración armoniosa en el conjunto urbano.

Actualmente, estos taludes presentaban un alto grado de degradación, con predominio de ejemplares vegetales en mal estado y especies foráneas, además de deficiencias en las condiciones de anclaje y un escaso valor ornamental debido al paso del tiempo y a las condiciones ambientales.

Te puede interesar

Guardia Civil y autoridades con el párroco de Carballo en el exterior del templo

La Guardia Civil celebra su día grande como defensora de los derechos y libertades
Redacción
Una escena de la función 'Entrañas' este domingo en el Pazo

Naufragios y reflexiones culminan un intenso fin de semana de FIOT
Redacción
Estantería con los ejemplares en la escuela de Quintáns, en Muxía

Los vecinos ponen en marcha un punto de lectura en Quintáns-Muxía
Redacción
Uno de los momentos de la carrera en Fisterra

Fisterra cierra con éxito el X Circuíto de Carreiras Populares ‘Correndo pola Costa da Morte’
Natalia Serrano