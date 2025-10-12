Cabana acondiciona taludes ajardinados para mejorar el entorno urbano

Zona de trabajo para la instalación de los taludes en Cabana CEDIDA

El Ayuntamiento cabanés acaba de iniciar los trabajos de acondicionamiento de dos taludes ajardinados: uno situado en la plaza del Concello y otro en la plaza de Neaño.

Esta actuación se lleva a cabo en el marco de una ayuda de la Consellería de Medio Ambiente destinada a la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza, orientadas a la prevención de riesgos asociados al cambio climático en entornos urbanos y periurbanos.

Los trabajos se centran en la modelación del terreno y en la instalación de sistemas de anclaje que favorezcan el correcto desarrollo de las especies vegetales. De este modo, se pretende mejorar las condiciones estéticas de estos espacios, favoreciendo su integración armoniosa en el conjunto urbano.

Actualmente, estos taludes presentaban un alto grado de degradación, con predominio de ejemplares vegetales en mal estado y especies foráneas, además de deficiencias en las condiciones de anclaje y un escaso valor ornamental debido al paso del tiempo y a las condiciones ambientales.