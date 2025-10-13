Mi cuenta

Cabana

Cabana mejora la eficiencia energética de la sala multiusos emplazada en el polideportivo

La actuación permitirá reducir la demanda de calefacción en un 19 por ciento y la de refrigeración en algo más del 91 por ciento

Manuel Froxán Rial
13/10/2025 23:12
El Concello de Cabana informa de que han llegado a su fin los trabajos acometidos en la cubierta del pabellón polideportivo de A Carballa con el fin de mejorar la eficiencia energética de la sala de usos múltiples emplazada en el interior de la edificación. 

La intervención que acaba de finalizar consistió en la colocación de una nueva capa en la cubierta, compuesta por chapa metálica y 10 centímetros de lana mineral para optimizar el aislamiento térmico. 

Además, se ejecutaron mejoras en el remate de las cumbreras para garantizar la estanqueidad total, minimizando así las pérdidas de calor.

Gracias a esta actuación la demanda de calefacción se reducirá en algo más de un 19%, mientras que la demanda de refrigeración disminuirá hasta en un 91%, lo que supondrá un notable ahorro energético y un aprovechamiento térmico más eficiente. 

Desde el Concello destacan que estas mejoras “reforzan o compromiso do goberno local co aforro enerxético e coa sustentabilidade”. 

La intervención se complementó con la reciente instalación de una bomba de calor de última generación en la citada sala de usos múltiples y con la renovación de una treintena de luminarias por nuevas lámparas led en el pabellón.

