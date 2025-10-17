El fundador de Jocar cede el testigo a sus hijos después de 40 años al frente de la empresa

José Carlos González y su esposa María Elena flanqueados por sus hijos Diego y Mario durante la fiesta de 40 aniversario Mar Casal

Este viernes fue un día especial para la firma Jocar dedicada al diseño y fabricación de mobiliario de cocina.

La empresa celebró con clientes y amigos su 40 aniversario y lo hizo en sus instalaciones de la localidad cabanesa de A Piolla, en donde tiene uno de sus dos centros expositivos.

El otro está en la Ronda de Outeiro herculina, mientras que la nave de fabricación en la que trabajan buena parte de su treintena de empleados está emplazada en la Rúa do Granito del parque empresarial de Carballo.

En realidad, fue una celebración doble ya que la firma hizo pública la consumación del relevo generacional con el que se asegura su continuidad y su futuro.

La fiesta de aniversario comenzó a media tarde y se prolongó hasta primeras horas de la noche.

Un buen número de clientes, colaboradores, amigos y vecinos acompañaron a esta familia de emprendedores zasenses conformada por José Carlos González, su esposa María Elena Cancela, y sus hijos Diego y Mario, a los que también arroparon otros familiares.

La concurrencia fue sorprendida con un showcooking que sirvió para confirmar la profesionalidad del chef Pau, otro de los triunfadores del evento.

La degustación de una amplia variedad de aperitivos y entremeses dio pie a animadas conversaciones, muchas de las cuales giraban en torno a la total transformación experimentada por la empresa en sus cuatro décadas de historia.

La que con el tiempo se convertiría en Cocinas Jocar nació en 1985 en un taller artesanal de Vilaestévez (Zas) de la mano del carpintero José Carlos González, con ayuda de su esposa.

Según relata su hijo Mario, en un principio su padre empezó haciendo algo de todo hasta que con el transcurrir del tiempo se dio cuenta de que el futuro pasaba por la especialización.

Tocaba elegir y el tiempo ha demostrado que no se equivocó al optar por centrarse en el mobiliario de cocina.

En 1997 abrió una tienda en Baio (Zas) y un año después constituyó la sociedad Carpintería José Carlos SL (Jocar SL).

En 2003 dio un nuevo paso con la apertura del centro de exposición de A Piolla (Cabana), que se convirtió en una de las exposiciones más completas de mobiliario de cocina de la provincia.

2008 fue otra fecha importante en la historia de la compañía por cuanto se optó por cambiarle el nombre de Cocinas Jocar por el actual de Jocar Diseño SL.

En 2017 llego un nuevo salto cualitativo con la apertura de una tienda en el número 215 de la Ronda de Outeiro de A Coruña, al que siguió a principios de 2019 el remate de las obras de construcción de la fábrica del polígono de Bértoa.

Por entonces las nuevas instalaciones supusieron triplicar el espacio de trabajo del que disponían con anterioridad en Vilaestévez, pero tan solo seis años después ya se han vuelto a quedar pequeñas por lo que los nuevos administradores proyectan ampliarlas en 2026.

Aunque el relevo empresarial acaba de materializarse, en realidad lleva años gestándose. “Nuestro padre ha ido delegando poco a poco en nosotros. En los dos últimos años este proceso se ha acelerado y desde el verano mi hermano y yo somos los administradores de la sociedad”, señala Mario, el menor de los hermanos, que en diciembre cumplirá 32 años.

Su padre tiene 62 y, aunque ha ido soltando lastre, sigue en activo. En caso de duda, sus vástagos ya saben a quién recurrir a la hora de buscar un consejo de sabio.