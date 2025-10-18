El Concello cabanés licita el proyecto de mejora del depósito de agua situado en O Picón

El depósito de O Picón tiene una capacidad de 557 metros cúbicos Cedida

El Concello de Cabana ha sacado a licitación un proyecto para la mejora del sistema de control de entrada y salida del depósito de agua de O Picón y para su impermeabilización.

El importe máximo es de 44.995,95 euros y las empresas disponen hata el próximo martes, día 21 de octubre, para presentar sus propuestas.

La actuación es consecuencia del plan de actuaciones acometido por el Ayuntamiento para minimizar las pérdidas de agua, en el que se incluyó una auditoría del sistema de abastecimiento municipal.

El plan en cuestión incluye una partida destinada a la mejora de los sistemas de control de entrada y salida del agua en los depósitos, entre ellos el de O Picón.

Se trata de una estructura de hormigón armado de 15 metros de diámetro y 3,80 metros de altura, capaz de albergar un volumen aproximado de 557 metros cúbicos de agua.

Su construcción data aproximadamente de hace 40 años, lo que explica que en diferentes puntos del mismo haya grietas y fisuras, cuyo origen parece guardar relación, o bien con el fenómeno de la retracción, o bien con el proceso de deformación provocado por el empuje de las aguas sobre los muros de la construcción cilíndrica.

Las soluciones propuestas para mejorar el control de entrada y salida del agua, pasa por la instalación de equipos de gestión digital. La empresa adjudicataria deberá colocar una sonda de nivel de tipo presostático así como un controlador programable (PLC) con equipo de envío de alarmas y de acceso remoto, que permita conocer en tiempo real el nivel de agua en los depósitos y los valores del cloro libre.

El hecho de disponer de información en tiempo real propiciará la configuración de alarmas que permitan la detección inmediata de averías que causen bajadas repentinas del volumen de agua almacenada, reduciendo el volumen de pérdidas de aguas.

En lo tocante a la impermeabilización interior, se deberán reforzar las juntos situadas entre el muro y las columnas de hormigón con la solera mediante la apertura de una roza continua que permita colocar una junta estanca deformable.

De igual forma, deberán extenderse dos capas de mortero cementosos impermeabilizante y flexible en la cara interior del muro y en la solera del depósito.

En lo tocante al exterior, se revestirán las zonas dañadas de la cubierta y la cara exterior del muro con mortero monocapa hidrófugo de red tridimensional y se acabará adecentando la cara exterior con dos manos de pintura plástica.