La Xunta y Cabana desembolsan 1,3 millones de euros para dotar de agua al futuro polígono

Vista del depósito de agua que está ubicado en los montes de Baneira y en el que la empresa Copasa está a punto de completar su impermeabilización mediante el sellado de grietas | M.F.R.

A principios del pasado verano– justo cuando se cumplían dos años desde la firma del correspondiente convenio de colaboración entre la Xunta de Galicia y el Concello de Cabana– se pusieron en marcha las obras que permitirán dotar de abastecimiento de agua al futuro parque empresarial que se quiere emplazar en los montes de la parroquias de Nantón y Anos, actuación que también se aprovechará para llevar la red municipal de suministro a distintos núcleos de las parroquias de Corcoesto, Silvarredonda, Riobó, O Esto y Nantón.

Para todo ello se va a recurrir al caudal del principal curso fluvial de la comarca de Bergantiños, el Anllóns.

La empresa Copasa, adjudicataria del proyecto, lleva ya meses trabajando en la construcción de la correspondiente estación de tratamiento de agua potable y en la ejecución de la captación mediante toma directa a un pozo de bombeo situado a 10 metros del canal del río.

Los bombas verticales sumergidas a instalar en el mismo deberán garantizar una capacidad de impulsión de al menos 100 metros cúbicos por hora. Por lo que se refiere al edificio de la planta potabilizadora, contará con una superficie aproximada de 600 metros cuadrados en la que se habilitará la sala de control y la sala de reactivos.

La ETAP incluirá pretratamiento de agua bruto y mezcla de reactivos, flocuación, decantación, filtración y tratamiento de desinfección ultravioleta.

La adjudicataria deberá revisar asimismo el estado de la red general y de distribución instalada hace cerca de una docena de años por el Ayuntamiento de Cabana, encargándose de subssanar las posibles deficiencias que se puedan encontrar durante esa fase de comprobaciones.

De hace una docena de años data también el depósito situado en lo alto de los montes de Baneira y al que deberá impulsarse el agua desde la Etap de Corcoesto.

La construcción del recipiente, de gran capacidad, quedó incompleta en su día y la estructura también ha sufrido desde entonces problemas de grietas y fisuras, que ahora toca reparar para garantizar que no haya fugas de cara a su puesta en funcionamiento.

De ello también se está encargando el personal de Copasa. En este caso los trabajos están muy adelantados al punto de que en cuestión de días se espera poder llevar a cabo las pruebas de estanqueidad, que deberán confirmar si el problema de las fugas del recipiente ha quedado definitivamente solventado.

Para llevar a cabo esas pruebas la empresa adjudicataria ha solicitado colaboración al Concello de Cabana.

El alcalde, José Muíño ya les ha comunicado que para hacer las comprobaciones no podrá recurrirse al agua del Anllóns por el poco caudal que lleva el río en estos momentos y dada la actual situación de prealerta por sequía, sin olvidar que se trata de un depósito con gran capacidad que va a requerir de grandes aportes de agua para poder realizar esas pruebas.

La alternativa, según explica el propio regidor cabanés, pasa por recurrir al agua embalsada en el hueco de la antigua cantera de Peralta, en la parroquia de Nantón.

Desde el Concello ya se ha solicitado la preceptiva autorización a los dueños de la cantera, por lo que en cuestión de días se comenzará a trasvasar agua de la misma a base de tractores y camiones cisternas hacia el depósito de Baneira.

En el caso de que las comprobaciones resulten satisfactorias y no se detecten más fugas, quedaría por construir la tapa del depósito, tras lo que la estructura ya estaría lista para empezar a operar.