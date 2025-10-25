Mi cuenta

Cabana

Cabana realiza una andaina mágica por Samaín

La caminata discurrirá entre el Dolmen de Dombate y el Castro de Borneiro

Natalia Serrano
25/10/2025 23:26
Cartel de 'Dombate Máxico: As cores e os segredos do Samaín’
Cartel de 'Dombate Máxico: As cores e os segredos do Samaín’
El Concello cabanés celebrará el Samaín el próximo viernes, 31 de octubre, con la actividad ‘Dombate Máxico: As cores e os segredos do Samaín’.

La iniciativa consistirá en una caminata entre dos de los lugares más emblemáticos del municipio: el Dolmen de Dombate y el Castro de Borneiro.

La salida está prevista para las 19.00 horas desde el Centro Arqueolóxico del Dolmen de Dombate. Las personas participantes deberán acudir con sus disfraces más terroríficos para recorrer el trayecto hasta el Castro de Borneiro, acompañadas por la música de O Son do Castro y la animación teatral de Os Quinquilláns.

Una vez en el asentamiento castreño, la fiesta continuará con una degustación de castañas entre los asistentes.

Desde el gobierno local destacan la satisfacción de poder retomar una actividad con profundas raíces en la comunidad, dado que el año pasado no pudo celebrarse debido a las condiciones meteorológicas. Además, hacen una invitación a la vecindad para participar y “honrar nuestra cultura al mismo tiempo que ponemos en valor lugares emblemáticos de Cabana”.

