Íntegro promueve la inclusión, el voluntariado y la sostenibilidad

Visita a Íntegro este miércoles de la directora xeral de Promoción da Igualdade Mar Casal

La asociación Íntegro valoró como enriquecedor y activo su trabajo en el ámbito del voluntariado social y ambiental, gracias al desarrollo de tres programas centrados en la inclusión, el medioambiente y la cooperación intergeneracional.

El primero de estos programas fue 'Da horta á cociña', una iniciativa pionera en el rural gallego enmarcada en el proyecto piloto Talento Intergeneracional de la Xunta, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cofinanciado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU. La iniciativa, desarrollada entre febrero y octubre unió a personas mayores de 55 años y menores de 35 en torno a la agricultura, la cocina y la artesanía, con el fin de fomentar el aprendizaje mutuo, reducir el aislamiento social y abrir nuevas oportunidades a la juventud rural, especialmente en la Costa da Morte.

Durante este año, Íntegro también desarrolló el programa 'Reacciona', una iniciativa de educación ambiental e inclusión social puesta en marcha con la colaboración de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años. Su objetivo fue concienciar sobre la importancia del reciclaje de materiales plásticos, promoviendo al mismo tiempo la participación activa de personas con discapacidad en acciones de alto valor social y educativo.

Las actividades incluyeron visitas didácticas, obradoiros formativos y encuentros con proyectos y profesionales de la economía circular, como Sogama o el Aquarium Finisterrae, Netycle, entre otros. Además, se impartieron una charla titulada “SOS Planeta Terra” y un obradoiro centrado en la transformación de plásticos reciclados en nuevos objetos llamada Diverplás.

Paralelamente, la entidad continuó impulsando su programa juvenil 'Recicla-T', en el que participaron alrededor de doce personas voluntarias menores de 30 años. Estas personas colaboraron en acciones de cuidado del medioambiente y apoyo a personas con discapacidad. El objetivo de la entidad es consolidar un equipo de voluntariado estable y formado, que participe regularmente en las actividades y que sirva como espacio de aprendizaje y sensibilización. Además, el programa permite identificar nuevos perfiles que podrían incorporarse en el futuro al equipo profesional del Centro de Recursos Íntegro. Con estos programas, Íntegro reafirma su compromiso con el territorio, la juventud y las personas con discapacidad.

Visita de Promoción da Igualdade

La directora general de Promoción da Igualdade, María Quintiana, visitó este miércoles el centro de Íntegro. La Xunta volvió a respaldar a la entidad con una ayuda de 19.000 euros destinada al desarrollo del programa PIMD Rural, un recurso con un alto nivel de participación de mujeres con discapacidad. Este año se beneficiaron 66 participantes a través de actividades de búsqueda de empleo, inserción laboral, acompañamiento y formación. Durante la visita, la directora destacó la importancia del tejido asociativo para impulsar la igualdad de género en todos los ámbitos sociales y felicitó a Íntegro por su labor.