La conselleira do Mar destaca la labor de las mariscadoras do Anllóns

La conselleira de Mar, con la agrupación de mariscadoras do Anllóns, en Cabana Mar Casal

El alcalde de Cabana, José Muíño, recibió este miércoles a la conselleira do Mar, Marta Villaverde, quien visitó la Agrupación de Mariscadoras del Esteiro do Anllóns, donde destacó su labor a favor de la actividad marisquera y del cuidado ambiental del litoral.

Durante el encuentro se analizaron los resultados de las actuaciones desarrolladas este año y se puso en común la situación actual del colectivo, tanto en el ámbito productivo como organizativo. También se dio respuesta a las principales demandas de este colectivo al que el regidor local definió como “fundamental para os ecosistemas mariños”.

Villaverde, acompañada por la directora de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, explicó que la entidad fue beneficiaria de varias convocatorias de ayudas autonómicas destinadas al refuerzo y mejora de los recursos de la pesca costera artesanal y al impulso de las Estrategias de Desenvolvemento Local Participativo, con una inversión total de 230.000 euros en los últimos tres años.

La responsable de Mar puso en valor el trabajo de la agrupación, integrada por treinta mariscadoras, en la comercialización y promoción de los productos pesqueros, con el berberecho como principal emblema.

El alcalde cabanés, por su parte, destacó durante la visita que as mariscadoras do Anllóns “son o motor que mantén a saúde ambiental do estuario”, recordando además su implicación en tareas de limpieza y conservación del litoral.

La titular de Mar también resaltó el papel de estas organizaciones en el diseño de medidas de mejora de las zonas productivas y en la puesta en valor de los productos del mar gallego, reconocidos por su calidad y sabor. Además, Villaverde destacó la apuesta por la diversificación que impulsa la agrupación a través de iniciativas de ecoturismo y visitas guiadas, en las que se divulga la riqueza natural del estuario, el patrimonio cultural y el oficio marisquero.