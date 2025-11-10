Cabana
Un herido en Cabana tras chocar dos coches, uno de ellos que circulaba en dirección contraria
El suceso se produjo el domingo por la noche
Una persona resultó herida a última hora del domingo tras sufrir un accidente de tráfico en Cabana de Bergantiños.
Según han señalado fuentes del Centro de Emerxencias 112-Galicia, el siniestro ocurrió sobre las 20.15 horas en el kilómetro 50 de la AG-55, en la parroquia de Nantón. Un coche que circulaba en sentido contrario chocó contra otro.
En el operativo participaron Urxencias Sanitarias-061, Bomberos de Bergantiños, Guardia Civil de Tráfico, el GES de Ponteceso y los servicios de mantenimiento de la carretera.