Diario de Ferrol

Cabana

Un herido en Cabana tras chocar dos coches, uno de ellos que circulaba en dirección contraria

El suceso se produjo el domingo por la noche

Efe
10/11/2025 09:57
Imagen de archivo de una ambulancia
El Ideal Gallego

Una persona resultó herida a última hora del domingo tras sufrir un accidente de tráfico en Cabana de Bergantiños.

Tres personas heridas en un accidente en Soandres

Según han señalado fuentes del Centro de Emerxencias 112-Galicia, el siniestro ocurrió sobre las 20.15 horas en el kilómetro 50 de la AG-55, en la parroquia de Nantón. Un coche que circulaba en sentido contrario chocó contra otro.

Uno de los vehículos siniestrados en el accidente en la AC-418 entre Carballo y Malpica.jpg

Seis personas heridas, cinco de ellas excarceladas, tras colisionar dos vehículos en Carballo

En el operativo participaron Urxencias Sanitarias-061, Bomberos de Bergantiños, Guardia Civil de Tráfico, el GES de Ponteceso y los servicios de mantenimiento de la carretera.

