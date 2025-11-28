Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cabana

El acuerdo de cesión de una parcela a Íntegro genera controversia en el pleno cabanés

El BNG acusa al gobierno de incurrir en una ilegalidad, algo que el alcalde niega y dice que a lo sumo faltará completar la documentación

Redacción
28/11/2025 23:09
Una sesión plenaria de archivo en Cabana
Una sesión plenaria de archivo en Cabana
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina

También hubo polémica en la sesión plenaria celebrada en la noche del jueves en Cabana, en este caso al respecto del acuerdo de cesión a la asociación Íntegro de un terreno de 3.900 metros cuadrados emplazado en la zona de As Fontiñas-A Pedra, parroquia de Nantón, terreno contiguo a otra parcela de 5.000 metros que ya es propiedad del colectivo de discapacitados. 

Los nacionalistas, que votaron en contra de la cesión, explican en un comunicado que “estamos absolutamente dacordo en que o Concello ceda esa propiedade a Íntegro para para o seu labor social. O noso apoio á asoación é total”. 

Añaden al respecto que su posicionamiento en contra obedece a que “o xeito no que o PP o está a facer (la cesión) é inha ilegalidade manifesta”.

El grupo opositor incide así en que la parcela en cuestión “non está segregada, non está rexistrada a nome do Concello e non figura no Inventario Municipal de Bens”, por lo que “o camiño correcto sería rexistrar a finca, inventariala e despois cedela gratis”. A

firman así que el acuerdo puede ser impugnado y declarado nulo, y que quienes lo apoyaron podrían incurrir en responsabilidades patrimoniales y en un posible delito de prevaricación. 

Muy distinta es la opinión del alcalde, José Muíño, que se muestra tajante a la hora de señalar “pode que a documentación estea incompleta, pero o que nego rotundamente é que o acordo sexa ilegal. Se fose así a propia secretaria non me deixaría levar a proposta a pleno”, dice el regidor cabanés.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Ramón Canalda dando instrucciones a sus jugadores en el partido ante el Oleiros

El Escola Lubiáns busca ante el Traviesas su sexto triunfo liguero
Laura Rodríguez
El carballés Chimpo lanzando a portería en el Calvo Xiria-Reconquista

El Calvo Xiria quiere seguir haciendo de su pista un fortín
Redacción
El pleno comenzó con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género

A Laracha destinará los 262.000 euros del Plan Adicional 4/2025 a mejorar plazas y vías
Redacción
La inversión en la primera fase fue de 45.000 euros

Ponteceso dará continuidad a la primera fase de la senda fluvial del Anllóns
Redacción