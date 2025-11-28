El acuerdo de cesión de una parcela a Íntegro genera controversia en el pleno cabanés

Una sesión plenaria de archivo en Cabana EC

También hubo polémica en la sesión plenaria celebrada en la noche del jueves en Cabana, en este caso al respecto del acuerdo de cesión a la asociación Íntegro de un terreno de 3.900 metros cuadrados emplazado en la zona de As Fontiñas-A Pedra, parroquia de Nantón, terreno contiguo a otra parcela de 5.000 metros que ya es propiedad del colectivo de discapacitados.

Los nacionalistas, que votaron en contra de la cesión, explican en un comunicado que “estamos absolutamente dacordo en que o Concello ceda esa propiedade a Íntegro para para o seu labor social. O noso apoio á asoación é total”.

Añaden al respecto que su posicionamiento en contra obedece a que “o xeito no que o PP o está a facer (la cesión) é inha ilegalidade manifesta”.

El grupo opositor incide así en que la parcela en cuestión “non está segregada, non está rexistrada a nome do Concello e non figura no Inventario Municipal de Bens”, por lo que “o camiño correcto sería rexistrar a finca, inventariala e despois cedela gratis”. A

firman así que el acuerdo puede ser impugnado y declarado nulo, y que quienes lo apoyaron podrían incurrir en responsabilidades patrimoniales y en un posible delito de prevaricación.

Muy distinta es la opinión del alcalde, José Muíño, que se muestra tajante a la hora de señalar “pode que a documentación estea incompleta, pero o que nego rotundamente é que o acordo sexa ilegal. Se fose así a propia secretaria non me deixaría levar a proposta a pleno”, dice el regidor cabanés.