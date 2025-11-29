Cabana reducirá el consumo de energía en el local social de Beres en alrededor del 50 por ciento

Antigua unitaria de Beres, que ahora funciona como lugar de encuentro vecinal. EC

El Concello de Cabana continúa con su plan de mejora de los centros sociales de las distintas parroquias dando prioridad a aquellos que están más deteriorados.

En esa situación está el local de Beres, en la parroquia de O Esto.

El inmueble fue construido en 1970 y hasta que quedó abandonado vino funcionando como escuela unitaria de la parroquia.

Se trata de la clásica edificación aislada de dos plantas, la inferior en la que estaba la escuela y la superior destinada en su día a vivienda de los maestros.

Tanto la fachada como la cubierta del edificio están muy deterioradas, al igual que la carpintería interior, por lo que la filtración de humedades es una constante.

La instalación eléctrica, por su parte, es muy anticuada y además de proporcionar un servicio muy deficiente, ocasiona un enorme gasto energético.

Los mismo ocurre con el sistema de calefacción, dado que los acumuladores eléctricos son bastante antiguos.

Para poner fin a esa situación, el Concello cabanés ha elaborado un proyecto en el que se contempla la rehabilitación integral del edificio.

Se acometerá así la mejora de la envolvente térmica mediante la cubrición de la cubierta con teja del país con aislamiento XPS. En la fachada se instalará también un aislamiento térmico exterior (Sate) a base de panel rígido de poliestileno expandido de 40-60 milímetros de espesor.

Del mismo modo, se procederá a la sustitución de las actuales carpinterías de aluminio con aislamiento sencillo, por ventanas de PVC con rotura de puente térmico.

En lo tocante a la iluminación, se apostará por cambiar las actuales lámparas fluorescentes por otras tipo Led, mientras el apartado de calefacción se renovará con la instalación de aparatos más eficientes de radiación controlada por termotasto.

Por último, se apostará asimismo por las fuentes de energía renovables mediante la instalación de cuatro paneles fotovoltaicos de 555 vatios de potencia para alimentar tanto al sistema eléctrico como los radiadores.

Según los cálculos de los técnicos, todas estas medidas en su conjunto van a suponer un ahorro en el consumo de energía del cerca del 50%, mientras que la reducción de emisiones de dióxido de carbono se cifran en un 40%.

El Concello de Cabana acaba de licitar el proyecto por un importe de 93.077,73 euros (IVA incluido).

El plazo que tenían las empresas para presentar ofertas finalizó el pasado martes.

Una vez adjudicadas las obras y firmado el contrato, la adjudicataria dispondrá de tres meses para ejecutar los trabajos.

El Ayuntamiento cabanés prosigue así con la progresiva renovación de los centros de encuentro de los vecinos de las distintas parroquias.

En una fase anterior se atendió a los locales sociales de Corcoesto y O Esto.

En el primer caso se sustituyó la cubierta de la edificación, además de mejorar la envolvente térmica de la misma con paneles de poliestireno expandido (Sate) y la sustitución de los ventanales que estaban en mal estado.

Por último, se colocaron paneles fotovoltaicos en la cubierta con el fin de propiciar el autoconsumo energético.

Idénticas soluciones se aplicaron al local social de la parroquia de O Esto, en donde se mejoró la carpintería y fontanería interior y se favoreció el autoconsumo energético.

La inversión conjunta rondó los 95.000 euros.