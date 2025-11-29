El joven que sufrió un accidente de moto esta semana en Carballo es jugador del CD Nantón

Mikel Martínez juega de lateral derecho en el Nantón Cedida

Mikel Martínez López, el joven de 28 años que el pasado jueves sufrió un grave accidente de moto en Carballo, continúa ingresado en el UCI del Chuac en estado grave, lo mismo que la menor que viajaba con él.

El accidentado es jugador del CD Nantón. La gravedad del accidente ha llevado al club cabanés a suspender el partido de Tercera Futgal que este sábado debería disputar en Arliña ante el Muxía B, choque que ha sido trasladado al 6 de diciembre.

El club que dirige Carlos Vidal también ha suspendido parte de los entrenamientos semanales porque “entendemos que non ten sentido pensar no fútbol cando un dos nosos está loitando pola súa vida”.

El Nantón está recibiendo muchas muestras de solidaridad del fútbol costero y espera que esa cascada de buenos deseos contribuya al total restablecimiento de su jugador.