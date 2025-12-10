Muere una vecina de Cabana de 77 años al ser atropellada por un coche en la recta de A Carballa
La víctima caminaba por el arcén izquierdo cuando fue alcanzada por un vehículo durante una maniobra de adelantamiento
M.C.D., una vecina de la localidad cabanesa de Neaño de 77 años, perdió la vida a consecuencia de un atropello sufrido ayer cuando caminaba por el arcén de la AC-429 (Ponteceso-Laxe) en dirección a su casa.
El accidente mortal ocurrió alrededor de las 11.30 horas en la recta situada a la altura del kilómetro 3 del citado vial.
La víctima caminaba por el arcén izquierdo y fue alcanzada por un Audi A3 conducido por un septuagenario de Laxe.
El vehículo estaría presumiblemente efectuando una maniobra de adelantamiento cuando alcanzó a la mujer a la altura de la acera situada junto a la antigua panadería A Carballa y a la vivienda de su propietario.
Operación de cataratas
A consecuencia del impacto la septuagenaria saldría desplazada varios metros y se golpearía la cabeza contra el asfalto en la caída, muriendo prácticamente en el acto.
La mujer regresaba a casa tras haber acudido al centro médico y a la farmacia de A Carballa.
En cuestión de días tenía previsto viajar a Suiza para pasar la Navidad con su única hija.
Se da la circunstancia de que el conductor implicado se había sometido el día anterior a una operación de cataratas.
Al lugar del accidente acudieron un médico y una enfermera del centro médico pero no pudieron hacer nada por la víctima.
También se alertó a un helicóptero aunque no llegó a despegar