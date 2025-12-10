Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cabana

Muere una vecina de Cabana de 77 años al ser atropellada por un coche en la recta de A Carballa

La víctima caminaba por el arcén izquierdo cuando fue alcanzada por un vehículo durante una maniobra de adelantamiento

Redacción
10/12/2025 23:00
El vehículo implicado circulaba en dirección a Ponteceso y alcanzó a la mujer cuando estaba adelantando 
cedida
M.C.D., una vecina de la localidad cabanesa de Neaño de 77 años, perdió la vida a consecuencia de un atropello sufrido ayer cuando caminaba por el arcén de la AC-429 (Ponteceso-Laxe) en dirección a su casa. 

El accidente mortal ocurrió alrededor de las 11.30 horas en la recta situada a la altura del kilómetro 3 del citado vial. 

La víctima caminaba por el arcén izquierdo y fue alcanzada por un Audi A3 conducido por un septuagenario de Laxe. 

El vehículo estaría presumiblemente efectuando una maniobra de adelantamiento cuando alcanzó a la mujer a la altura de la acera situada junto a la antigua panadería A Carballa y a la vivienda de su propietario.

Operación de cataratas

A consecuencia del impacto la septuagenaria saldría desplazada varios metros y se golpearía la cabeza contra el asfalto en la caída, muriendo prácticamente en el acto. 

La mujer regresaba a casa tras haber acudido al centro médico y a la farmacia de A Carballa. 

En cuestión de días tenía previsto viajar a Suiza para pasar la Navidad con su única hija. 

Se da la circunstancia de que el conductor implicado se había sometido el día anterior a una operación de cataratas. 

Al lugar del accidente acudieron un médico y una enfermera del centro médico pero no pudieron hacer nada por la víctima. 

También se alertó a un helicóptero aunque no llegó a despegar

