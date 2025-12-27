Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cabana

‘A Lareira’ limpiará el entorno de Santa Mariña el próximo martes

La asociación denuncia los actos vandálicos que desde hace varias semanas se llevan registrando en el entorno de la carballeira de Corcoesto

Redacción
27/12/2025 22:33
Basura en la carballeira de Santa Mariña de Corcoesto
Basura en la carballeira de Santa Mariña de Corcoesto
La asociación cultural A Lareira ha recurrido a las redes sociales para denunciar los actos vandálicos que desde hace varias semanas se llevan registrando en el entorno de la carballeira de Santa Mariña, un espectacular espacio natural emplazado en la parroquia cabanesa de Corcoesto

Según apuntan desde el colectivo, en los viales que conducen al paraje no solo se están depositando escombros y otros residuos, sino que también se realizan quemas de cable robado para hacerse con el hilo de cobre, con el consiguiente riesgo de incendio cuando mejoren las actuales condiciones meteorológicas. 

Además de denunciar los hechos, la entidad ha convocado para el próximo martes día 30 de diciembre (17.00) una campaña de limpieza de esos vertederos, en la que anima a participar a los vecinos.

