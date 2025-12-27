‘A Lareira’ limpiará el entorno de Santa Mariña el próximo martes

Basura en la carballeira de Santa Mariña de Corcoesto Facebook

La asociación cultural A Lareira ha recurrido a las redes sociales para denunciar los actos vandálicos que desde hace varias semanas se llevan registrando en el entorno de la carballeira de Santa Mariña, un espectacular espacio natural emplazado en la parroquia cabanesa de Corcoesto.

Según apuntan desde el colectivo, en los viales que conducen al paraje no solo se están depositando escombros y otros residuos, sino que también se realizan quemas de cable robado para hacerse con el hilo de cobre, con el consiguiente riesgo de incendio cuando mejoren las actuales condiciones meteorológicas.

Además de denunciar los hechos, la entidad ha convocado para el próximo martes día 30 de diciembre (17.00) una campaña de limpieza de esos vertederos, en la que anima a participar a los vecinos.