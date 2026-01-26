Mi cuenta

Diario de Ferrol

Herido un joven que sufrió una salida de vía y se empotró contra el guardarraíl en Canduas

Se trata de un veinteañero de Negreira que se dirigía al instituto de Ponteceso para asistir a clase

Redacción
26/01/2026 22:23
El vehículo salió por el sentido contrario y acabó encajonado en el quitamiedos
El vehículo salió por el sentido contrario y acabó encajonado en el quitamiedos
Cedida
Un joven con domicilio en el municipio de Negreira resultó herido de cierta consideración en un accidente de tráfico ocurrido a primeras horas de la mañana de ayer en la carretera AC-430, que comunica Baio con la localidad cabanesa de As Grelas. 

El accidentado fue el conductor y único ocupante del vehículo implicado, un Peugeot 206 de color azul. 

Por causas que se desconocen, el veinteañero perdió el control del coche en una curva situada antes de las primeras casas de A Cachadiña, lugar perteneciente a la parroquia cabanesa de Canduas y situado en la parte final de la bajada de la AC-430 que empieza después de pasar las últimas viviendas del núcleo de Borneiro y culmina en el punto conocido como O Empalme de As Grelas, en la intersección con la carretera Ponteceso-Laxe. 

En su trayectoria incontrolada el Peugeot 206 acabó saliendo de la vía para sentido contrario (la subida en dirección a Baio) y llevándose por delante el ‘quitamiedos’, en el que quedó encajonado. 

Eran alrededor de las 8,30 de la mañana y poco después desde el 112 alertaron a los servicios sanitarios y de emergencias, de tal forma que de inmediato se desplazó al lugar una dotación sanitaria a bordo de una ambulancia, la Policía Local de Cabana, una patrulla de la Guardia Civil de Ponteceso, el GES y agentes de Tráfico. 

Pese a la espectacularidad del accidente y a estar aturdido y presentar un fuerte golpe en la cabeza, el conductor pudo salir por su propio pie aunque con ayuda, para acabar siendo trasladado en ambulancia al Chuac. 

En el momento del accidente se dirigía al instituto de Ponteceso, en donde estudia.

