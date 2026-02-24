Mi cuenta

Cabana

Íntegro acerca a jóvenes y mayores la segunda edición de ‘Saberes y Sabores’

El programa de voluntariado fomenta la transmisión de conocimiento entre generaciones

Redacción
24/02/2026 22:58
Presentacion de la segunda edición de Saberes e Sabores
Presentacion de la segunda edición de Saberes e Sabores
 La Asociación Íntegro pone en marcha la segunda edición de ‘Saberes y Sabores’, un proyecto de voluntariado intergeneracional en el que colabora el Concello de Cabana. 

El alcalde, José Muíño, participó en la presentación junto al presidente de Íntegro, Adolfo López. El programa se desarrollará hasta el 15 de mayo y promueve la participación activa de personas con discapacidad, tendiendo puentes entre generaciones para compartir conocimientos, habilidades y herramientas. Participan cuatro voluntarios —dos mayores de 55 años y dos menores de 35— organizados en dos parejas intergeneracionales. 

Una de ellas se encarga del cultivo de productos de temporada en un invernadero. La persona mayor aporta su experiencia en agricultura, mientras que la más joven contribuye con su dominio de las nuevas tecnologías para optimizar el proceso. 

La otra pareja trabaja en la cocina con los alimentos obtenidos en el invernadero. La persona de mayor edad comparte la sabiduría de la cocina tradicional, mientras que la más joven incorpora innovación y nuevas técnicas. La tercera línea de actuación se centra en aprovechar este trabajo conjunto para apoyar a los vecinos del entorno que más lo necesitan. 

Tanto los productos del invernadero como los platos preparados en el taller se reparten entre personas mayores en situación de vulnerabilidad. El Concello colabora identificando los hogares donde esta donación es más necesaria. 

Desde el gobierno municipal expresaron su agradecimiento por la labor que lleva a cabo Íntegro: “que leva tres décadas levando a cabo un excelente traballo, promovendo a integración e camiñando cara a unha sociedade máis xusta”. 

